Terribile esplosione all’interno della rosticceria Basilico in via Cimarosa a Cagliari, che proprio oggi aveva riaperto al pubblico dopo un periodo di ferie. Il boato è stato fortissimo e si è sentito in tutto il quartiere. La proprietaria è rimasta ferita a un braccio ed è finita in ospedale, per fortuna non in condizioni gravi. La vetrata del negozio è andata in frantumi, per fortuna in quel momento non passava nessuno.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’esplosione è stata causata da una fuga di gas: subito dopo il boato, un principio di incendio è stato spento immediatamente da un commerciante vicino che è intervenuto con l’estintore. Immediatamente sono arrivati i vigili del fuoco.

Saranno effettuati altri accertamenti per chiarire cause e dinamiche di quello che, al momento, sembra solo un incidente.

L'articolo Cagliari, un boato terribile e poi l’esplosione: paura in una rosticceria proviene da Casteddu On line.