CAGLIARI. Un appartamento trasformato in deposito di cocaina, anfetamine e marijuana è stato scoperto dalla Squadra Mobile della questura cagliaritana nel quartiere di Sant’Avendrace. E’ avvenuto nel pomeriggio di oggi 8 giugno e sono tutt’ora in corso perquisizioni in città. In questura sono stati portate in manette tre persone di nazionalità albanese, trovate nell’appartamento deposito della droga al momento della irruzione degli uomini della Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro. Circa un milione di euro il valore complessivo della droga sequestrata, circa 6 chili, in massima parte cocaina.(l.on)