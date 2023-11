Cagliari, un albero si abbatte sulla scuola di via Talete al Cep: "Verificate le condizioni dell'edificio"

Un grosso albero si è sradicato ed è crollato sulla scuola del Cep, a Cagliari. È successo nel giardino esterno dell’istituto di via Talete, fortunatamente nel weekend, quando l’edificio era vuoto: “Ora, però”, afferma il presidente dei consigli d’istituto, Giuseppe Aquila, “bisogna capire se la scuola sia agibile oppure no. Da quanto si può vedere, il tronco ha colpito in parte la scala esterna”. Ci saranno sicuramente delle verifiche da parte delle autorità competenti per capire se le lezioni potranno andare avanti senza problemi o se sarà necessario svolgere, prima, alcuni interventi di messa in sicurezza.