Cagliari, ultimo allenamento nel ritiro in Valle D'Aosta - Notizie

Cagliari, ultimo allenamento nel ritiro in Valle D'Aosta

Ultimo allenamento allo stadio "Brunod", poi pranzo e partenza verso la costa atlantica per l'amichevole allo stadio "Francis-Le Blé" (ore 18) contro i padroni di casa del Brest, squadra che milita in Ligue 1, massima divisione del campionato francese.

Questa mattina, agli ordini di mister Ranieri e del suo staff, i rossoblù hanno svolto una seduta di lavoro principalmente dedicata a tattica e forza. Poi, dopo due settimane a Châtillon-Saint-Vincent, i saluti alla Valle D'Aosta: passaggio a Milano, quindi il volo verso la Francia.

Sono 24 i rossoblù che prenderanno parte alla trasferta transalpina, non convocati i calciatori Desogus, Jankto, Pereiro e Radunovic, impegnati in un lavoro personalizzato.

Sarà l'ultima amichevole prima dell'inizio dell'impegni ufficiali: il 12 agosto all'Unipol Domus il Cagliari affronterà il Palermo in Coppa Italia. Poi il via al campionato con la trasferta di Torino. Ranieri soddisfatto del lavoro in ritiro.

Unico problema, gli infortuni di Rog, Mancosu e Lapadula. Contro l'Olbia si era fermato anche Jankto, ma il centrocampista si sta velocemente riprendendo.

Per il mister dodici giorni fondamentali per creare il collettivo e far integrare nel gruppo i nuovi arrivati Scuffet, Augello, Jankto, Travaglini, Sulemana, Oristanio e Shomurodov.

Ranieri l'ha detto anche ieri in conferenza stampa: occorrono ora due difensori esperti e un attaccante. Il primo centrale dovrebbe essere l'atalantino Palomino: ci sarebbe già l'accordo con club nerazzurro e giocatori. L'annuncio a giorni. Per la punta - ancora più necessaria per l'assenza almeno sino a novembre di Lapadula - si cerca un giocatore che conosca già la A. L'ultimo nome accostato al Cagliari è quello dell'attaccante della Dinamo Zagabria Petkovic, ma la trattativa non è facile.



