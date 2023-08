Cagliari, ufficiale l’acquisto di Matteo Prati: un regista di lusso per Ranieri in serie A. Finalmente il gioiellino della Spal approda alla corte rossoblù, appena 19 anni per passare alla storia come l’acquisto più costoso nella storia della serie C: circa sette milioni di euro spesi da Giulini per quello che viene considerato il giocatore più promettente in Italia. Un play basso di centrocampo, un piccolo fenomeno dai piedi buoni e dalla grande visione di gioco: l’anno scorso punì il Cagliari con due assist vincenti, quest’anno approda in serie A e ha voluto fortemente il Cagliari e soprattutto essere allenato da Ranieri. Ecco come con questa bellissima immagine lo ha annunciato la società rossoblù ai tifosi. Sul resto del mercato, Altare e Lella sembrano in uscita con direzione Venezia. In arrivo il difensore greco Castizhiakos e per l’attacco il nome più caldo resta quello di Colombo del Milan.