Cagliari, ufficiale l'arrivo del trequartista Filippo Falco - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 01 SET - Filippo Falco è ufficialmente un giocatore del Cagliari. L'attaccante-trequartista arriva in prestito dalla Stella Rossa con diritto di riscatto. Ufficiale anche la cessione all'Empoli del difensore Walukiewicz. Il Cagliari sta cercando di prendere dallo Spezia il centrale difensivo Elio Capradossi. Mentre il Bari sta tentando l'ultimo assalto per Pavoletti: l'attaccante però non sarebbe disposto a lasciare Cagliari. Desogus intanto è stato ceduto in prestito al Pescara. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna