Cagliari, ubriaco alla guida causa un incidente sull’asse mediano: denunciato 43enne di Sarroch.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 43enne di Sarroch, noto per pregresse vicende giudiziarie. I militari sono stati attivati dalla centrale operativa di via Nuoro, che ha ricevuto una chiamata da parte di un 55enne napoletano residente a Senorbì. L’uomo, mentre percorreva l’asse mediano del capoluogo a bordo della propria auto, all’atto di un sorpasso compiuto da un Ford Ranger è stato stretto verso destra dal grosso mezzo, che lo ha di fatto costretto a collidere con la fiancata sul guardrail della bretella stradale. Non datosi per vinto lo sfortunato utente della strada si è posto all’inseguimento del pick up, del quale poteva osservare ripetute sbandate e allo stesso tempo ha chiamato il numero di pronto intervento. Il mezzo è stato raggiunto e fermato in via Campania. Dalle verifiche effettuate con etilometro è emersa la positività all’alcol dell’uomo che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,04 g/l al primo accertamento e 1,89 g/l al secondo. La patente di guida gli è stata ritirata. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Procura della Repubblica e Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.

