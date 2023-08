Cagliari, tutto pronto per il fischio d'inizio che darà il via alla nuova sfida in seria A

Tutto pronto per il fischio d’inizio che darà il via alla nuova sfida del Cagliari calcio in seria A e intanto Sir Ranieri, corteggiato sino all’ultimo per allenare la nazionale italiana, durante la conferenza stampa ha detto: “Io alleno la nazionale dei quattro mori quindi sono contento e soddisfatto”.

Un amore che si rinnova ancora, l’ennesima dimostrazione del forte legame che unisce Mister Ranieri alla città non solo calcistica bensì quella che gli ha regalato lacrime di gioia e alla quale ha promesso di rinnovare ancora le tante emozioni già offerte. Sono passati solo pochi mesi da quella partita che, alle ultime battute, ha sancito il ritorno del Cagliari nella massima serie di competizione: un tripudio di bandiere per due unici colori, quelli rosso e blu, che sono secondi nemmeno all’azzurro della nazionale. Poche e semplici parole quelle espresse dal Mister ma che racchiudono un profondo senso di appartenenza a una città che rappresenta l’isola intera.