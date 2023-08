Cagliari, tutto pronto al Poetto per l'esibizione delle frecce tricolori: migliaia di persone in spiaggia

Cagliari – Tutto pronto al Poetto per l’esibizione delle frecce tricolori: sono già migliaia le persone presenti che attendono l’esibizione della pattuglia acrobatica nazionale dell’aeronautica militare. Le strade d’accesso sono blindate, vietato ai veicoli non autorizzati avvicinarsi al lungomare che, tra poche ore, ospiterà lo spettacolo verde, bianco e rosso. Le associazioni di volontariato perlustrano la zona e i chioschi sono presi d’assalto da chi è giunto al Poetto solo per assistere alle acrobazie in aria. Tanti i divieti e le restrizioni imposte dal Comune per motivi di sicurezza: tra queste, sarà interdetto a tutte le attività, fra le 16,30 e le 18,45, lo specchio d’acqua interessato dallo svolgimento della manifestazione.