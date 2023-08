Cagliari tutto cuore e grinta nel finale thrilling: eurogol di Di Pardo elimina il Palermo

Il Cagliari con grinta e passione supera il Palermo ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia e inanella la prima vittoria in una gara ufficiale della nuova stagione, aspettando l’esordio in serie A. Alla Unipol Domus finisce 2-1 per i ragazzi di mister Claudio Ranieri. Dopo un primo tempo che ha visto Pavoletti sbagliare un rigore, nella ripresa le occasioni migliori ce le hanno soprattutto i rossoblù ma non riescono a sfondare la difesa rosanero. Si va ai supplementari ed è dominio sardo: la palla è quasi sempre tra i piedi dei padroni di casa e, al minuto 100, un perfetto angolo calciato da Viola vede Dossena svettare di testa e fare gol. Sembra ormai fatta ma c’è ancora da lottare e soffrire.

Al minuto 118, stesso schema e stesso tipo di gol da parte del Palermo: corner e Soleri fa 1-1. A tempo ormai scaduto e con i rigori dati da tutti per scontati, arriva un meraviglioso e millimetrico cross di Luvumbo per Di Pardo, che di destro fa un eurogol. Passa il Cagliari, ai sedicesimi di finale di Coppa Italia sfiderà l’Udinese. Prima, però, ci sono le gare della serie A: si parte lunedì 21 agosto, trasferta nella tana granata del Torino.