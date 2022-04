Il padel a Cagliari si arricchisce di un nuovo spazio all’aperto dedicato agli amanti di uno sport in costante ascesa.

A Su Siccu, pochi passi dal Parco Nervi nasce infatti l’Orange Marina Padel Club, su iniziativa dell’architetto e imprenditore Mario Dal Molin.

Oggi l’inaugurazione, alla presenza del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, del presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana, del presidente regionale del Coni, Bruno Perra, e di don Marco Lai che ha benedetto la struttura prima del taglio del nastro.

La strutture offre otto campi da padel, una club house con ristorante, vari servizi per il tempo libero come noleggio di bici e canoe, un’area giochi dedicata ai più piccoli, più piscina e palestra in fase di realizzazione.

Quasi cinque mesi di lavoro, dopo l’aggiudicazione della gara bandita dall’Autorità portuale per la concessione demaniale degli spazi a Su Siccu. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Truzzu e dal presidente dell’Authority Deiana per questo nuovo spazio per il tempo libero e lo sport nato in città e che fa parte della riqualificazione del waterfront che dal porto storico arriverà sino a Sant’Elia con passeggiate e piste ciclabili.

A guidare l’accademia di padel dell’Orange club sarà uno dei pionieri del padel nell’Isola: l’olbiese Giovanni Derosas, fondatore di scuole padel a Milano, Brescia e proprio a Olbia.

