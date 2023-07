Cagliari, tutti i nomi nuovi del Pd che si rifà il look: nessun big in campo e molti volti nuovi

Difficile che il prossimo candidato sindaco faccia parte della nuova segreteria del Pd nominata da Portoghese, l'unico ad essere in corsa con Comandini per sfidare Paolo Truzzu alle prossime comunali di Cagliari. Il Partito Democratico si rinnova anche a livello cittadino. In data 22 maggio 2023, il segretario cittadino Guido Portoghese ha comunicato alla segreteria le seguenti deleghe:

la vicesegretaria Mura Alessandra al Coordinamento Circoli, – Massimo Lai all’Organizzazione, – Bruno Concas alle Politiche Giovanili, – Maya Tramaloni alla Comunicazione, – Iannelli Benedetta alle Politiche Sociali e Salute, – Giambattista Cossu Ferrà all’Urbanistica, Sviluppo del territorio e Politiche per la casa, – Carrus Fiorella all’Ambiente, Mobilità e Reti, – Massa Mauro alla Cultura, – Fenu Fabrizio alle Attività produttive, Sport e Turismo, – Piseddu Francesco alla Pubblica Istruzione, Pari opportunità

e Diritti.

Entrano di diritto nella segreteria il Tesoriere Corrado Confalone, la Presidente dell’Assemblea Maria Laura Manca, il segretario dei Giovani Democratici Bruno Concas precedentemente citato per la delega alle Politiche Giovanili e, infine, il Capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale di Cagliari Fabrizio Marcello.

