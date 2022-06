Contemporaneamente all’installazione delle telecamere va rivisto il “Regolamento per le zone a traffico limitato ZTL”, che prescinde dagli interventi di ripristino degli apparecchiature di controllo.

L’installazione delle nuove apparecchiature di controllo degli accessi nelle zone a traffico limitato (ZTL), nei quartieri di Castello, Marina, Villanova, è stata avviata e riguarda la fornitura e l’attivazione di diciassette varchi elettronici; gli strumenti sono indispensabili ma non sufficienti, serve analisi dei costi benefici ed un’aggiornamento delle regole, l’identificazione: delle zone pedonalizzabili, delle zone a traffico limitato, gli orari ed eventualmente pure l’istituzione di zone a sosta limitata.

Fare nella rocca in quel di Castello: Ztl 24 ore, pedonalizzazione o regolare l’accessibilità ?

A Villanova. A Stampace alto e basso, dove si entra e si esce senza alcuna regolamentazione mentre, per la conformazione, dovrebbe essere il rione storico maggiormente tutelato.

A ciò, in relazione al problema della sicurezza, si aggiunge la problematica relative all’illuminazione pubblica.

La mancanza della segnaletica negli stalli riservati ai residenti ed il loro controllo.

Indispensabile un servizio di trasporto pubblico soddisfacente a garanzia degli spostamenti dei residenti.

Tutto ciò, cambia una città, la rende più abitabile, meno inquinata, vivibile.

E’ necessario un progetto complessivo ed organico che ponga in essere le azioni di riequilibrio sia della pedonalizzazione, delle Z.T.L. e delle necessità dei cittadini residenti.

E, degli imprenditori che vogliano investire in una città che dia certezze e sia attrattiva.

Si avvii una consultazione dei cittadini, si inizi una discussione nelle commissioni consiliari e nell’assise comunale per aggiornare le norme e regolamenti.

Gianfranco Carboni

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail