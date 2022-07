Cagliari, turisti inglesi delusi di notte: “Castello inaccessibile senza accessori e senza alcun cartello”

Ci sono grandi progetti per il rione Castello e sono assolutamente benvenuti, ma spesso le piccole cose fanno la differenza.

E’ chiaro il disagio dei residenti, ma quando è il turista ad essere coinvolto l’immagine della città si distorce.

Ore 20, un giorno di caldo estremo, come tutti sappiamo il Terrapieno è un luogo in cui si ci può ritemprare dalle giornate afose e noi eravamo li, a cercare agio. All’altezza dell’ascensore, che porta verso Castello – lato piazza Mercedes Mundula, tre turisti attendono da dieci minuti l’elevatore, guardano con attenzione, da tutte le angolature, e cercando inutilmente qualche cartello di avviso.

Dopo qualche minuto ci si alza e, con dispiacere, si va a spiegare ai visitatori inglesi che stanno aspettando inutilmente poiché l’ascensore non funziona.

La loro risposta è stata semplice e chiara: “Non vi è nessun avviso, neppure nella vostra lingua!”.

Chiediamo scusa. Sorry, hello. Scusate, arrivederci! I turisti, rassegnati, proseguono per piazza Costituzione.

Come dicevamo, spesso bastano piccole cose a far la differenza: come un piccolo cartello.