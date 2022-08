Un turista lituano è stato soccorso in mare questa mattina dagli agenti del Nucleo Nautico della polizia municipale di Cagliari.

L'uomo stava nuotando nelle acque antistanti Cala Fighera quando ha iniziato ad avere dei problemi, senza riuscire più a tornare a riva.

Gli agenti del Nucleo Nautico si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno soccorso il turista. L'uomo è stato portato a bordo e poi accompagnato a riva. Per lui nessun problema, ma solo tanta paura.



Fonte: Ansa Sardegna

