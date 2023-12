Cagliari, tubo rotto e mezza Fonsarda a secco: diciotto ore per riparare il guasto

A Cagliari metà rione della Fonsarda è a secco dalle diciotto di ieri e, sino all’ora di pranzo, difficilmente riavrà l’acqua. Tutta colpa di una tubatura rotta, con gli operai di Abbanoa che, dopo un primo controllo, sono ritornati direttamente oggi per riparare definitivamente il guasto. I disagi sono ovviamente alti per tanto residenti e commercianti: “Per adesso sappiamo solo che in mattinata,o sarebbe meglio dire quando Abbanoa si degnerà di intervenire, riavremo un bene pubblico come l’acqua, profumatamente pagata”, dice uno dei residenti, Gianni Banchini.

“Essendo questa una interruzione di pubblico servizio ad utenti non morosi, sono proprio curioso di vedere se Abbanoa defalcherà qualcosa dalla prossima bolletta”.