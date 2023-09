Cagliari, tubo rotto e danni in una casa popolare: "Da mesi attendiamo i lavori del Comune"

Una perdita dal tubo principale dell’acqua sta creando da mesi grossi problemi in vari alloggi popolari di via Castelli a Cagliari. Sono coinvolte le palazzine dei civici 6 e 8, come denuncia una ventinovenne che vive in un appartamento di settanta metri quadri con il figlio piccolo e la nonna quasi novantenne: “Abbiamo mandato email normali e Pec, siamo anche andati al Comune ma nulla, non hanno mai mandato gli operai. Non chiedo che mi riparino i danni in casa, in passato non sono intervenuti per finestre e pavimenti rotti e quindi non lo faranno neppure stavolta. Ma riparare il tubo principale dei palazzi non è una richiesta esorbitante”, afferma la donna.

“Non possiamo permetterci idraulici, sennò non vivremmo in una casa popolare. Ogni mese siamo puntuali con l’affitto di cento euro e anche con il condominio. Alcuni miei vicini non hanno nemmeno la corrente”.