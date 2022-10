Cagliari, Truzzu: “Ora tunnel in via Roma e un parcheggio nella sede dell’Arst”

“Ora in via Roma il tunnel e un parcheggio al posto della sede dell’Arst”. Così ieri il primo cittadino ha annunciato al rivoluzione in arrivo per il fronte mare cittadino. Incassato il via libera per la foresta urbana che, secondo i piani dell’amministrazione, sarà realizzata entro la primavera del 2024 tra via Roma e piazza Matteotti, Truzzu illustra i piani futuri della zona, in base allo studio redatto dall’archistar Stefano Boeri e da finanziare coi prossimi fondi europei in arrivo.

“L’obiettivo è collegare la città al mare”, ha spiegato il sindaco in aula, “le corsie lato portici saranno ridotte a due, perché la pedonalizzazione completa è impossibile per le attività e le famiglie della Marina e per le corse degli autobus. Mentre in futuro le corsie lato portici finiranno in una trincea trasformando via Roma in piazza sul mare. Al posto della vecchia sede dell’Arst ci sarà un parcheggio, mentre il capolinea dei bus di Arst e Ctm sarà trasferito all’interno della stazione ferroviaria. All’interno della quale verrà realizzato un parcheggio in struttura accanto al campus universitario che avrà un ingresso da viale La Playa”.

Il primo cittadino ha descritto il nuovo parco di via Roma come una lunga passeggiata ombreggiata luogo dove le famiglie potranno avere i loro spazi per il tempo libero e i privati quelli per le loro attività (ristorazione, ecc) e si potrà praticare sport.