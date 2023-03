Cagliari, Truzzu in pressing sul governo: incontro col ministro Fitto, in gioco nuovo stadio e tunnel in via Roma

La Regione prende tempo sui soldi per il nuovo stadio? Ci sono perplessità sulla costruzione del nuovo tunnel di via Roma? Paolo Truzzu stringe i tempi e incontra il governo, in particolare quello degli Affari Europei, Raffaele Fitto. Il canale privilegiato, visto che il governo è guidato da Giorgia Meloni, c’è tutto. Ma bisogna fare in fretta, vista la situazione non idilliaca dei rapporti con Solinas. Diversi sono stati i temi toccati, in particolare gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnnr del Governo Meloni, Raffaele Fitto, questa mattina di sabato 25 marzo 2023 è stato ricevuto al Palazzo Civico di via Roma a Cagliari dal sindaco Paolo Truzzu.

Nel corso del cordiale colloquio diversi sono stati i temi toccati. In particolare il primo cittadino ha parlato del 2023 come l’anno della svolta per gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che Cagliari sta sfruttando per migliorare diversi settori strategici per il territorio. Ma anche delle tempistiche molto ristrette per completare le tante opere messe in cantiere, delle conseguenti necessarie criticità legate sopratutto alla circolazione veicolare e dell’apprezzata collaborazione da parte di cittadini e operatori economici.

L’incontro si è concluso con un “arrivederci a presto”.

Fonte: Casteddu on line