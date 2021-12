Il sindaco Truzzu visita al nuovo campus di Viale La Playa, insieme al commissario dell’Ersu Gian Michele Camoglio e ai tecnici che hanno seguito il progetto giorno dopo giorno.

A settembre 2022 il nuovo studentato di otto piani sarà pronto ad accogliere gli studenti: 240 posti letto immediatamente disponibili, insieme a una maxi-terrazza panoramica con magnifica vista su tutta Cagliari, una grande sala palestra e camere dotate di cucina.

“ Un lavoro importante a cui presto si aggiungerà il secondo lotto di lavori, che attraverso il project financing amplierà ulteriormente l’offerta di stanze per gli studenti e 440 nuovi posti auto interrati”, dichiara il primo cittadino cagliaritano, “i l nuovo campus aggiungerà valore ad un’area fondamentale per lo sviluppo di Cagliari, a ridosso del nuovo lungomare. Saranno gli studenti a fare la differenza, portando una ventata di freschezza e energia positiva”.

