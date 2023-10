Cagliari, trovato un cadavere in viale Elmas: l’uomo è volato giù da una finestra. Ecco di chi si tratta, mentre non si esclude alcuna ipotesi sul giallo: l’uomo potrebbe essere vittima di un fatale incidente oppure essere stato buttato giù, cadendo nel cortile di un gommista. Si tratta di un 75enne, che alloggiava proprio lì, nel capannone sopra una rivendita di gomme. Le indagini sono svolte dalla Polizia, sul posto sono intervenuti per primi gli agenti della Squadra Volante. Sul posto anche gli uomini della Polizia Scientifica per svolgere tutti gli accertamenti del caso.