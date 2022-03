Cagliari, trovato in possesso di oggetti rubati: 19enne denunciato per ricettazione.

Ieri sera Cagliari, al termine di una breve attività investigativa, i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato per ricettazione un diciannovenne di Quartu Sant’Elena, disoccupato e con precedenti. Il giovane è stato fermato dai carabinieri e sottoposto a controllo in Largo Carlo Felice, unitamente ad altri due ragazzi. Portava con sé un pigiama che aveva ancora la placca anti taccheggio, essendo stato sottratto in qualche esercizio pubblico dei dintorni, ed era anche in possesso di una tessera sanitaria il cui smarrimento era stato denunciato il 19 aprile scorso presso la Stazione Carabinieri di Cagliari Sant’Avendrace da un 52enne cagliaritano. Nel corso della perquisizione, da una tasca dei jeans del ragazzo è anche emerso un grammo di hashish per cui verrà segnalato in quanto assuntore di stupefacenti alla Prefettura di Cagliari, per i provvedimenti amministrativi che tale organo vorrà assumere nei suoi confronti.

