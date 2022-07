Durante un normale servizio di presidio del territorio i componenti di una pattuglia della Polizia Locale hanno notato un gruppo di cittadini in piazza San Michele che cercava di attirare la loro attenzione. Scesi dal veicolo di servizio, si accorgevano che due persone stavano litigando. Alla vista degli agenti, uno dei due contendenti appariva particolarmente nervoso. I controlli hanno permesso di accertare che l’uomo nascondeva un coltello con una lama di 14 cm a filo singolo, prontamente utilizzabile, e non è stato in grado di fornire una valida giustificazione circa il possesso dell’arma. L’oggetto è stato sequestrato. Inoltre il l’uomo, sprovvisto di documenti, è stato condotto presso il gabinetto regionale della Polizia Scientifica di Cagliari per l’identificazione. Si tratta di un cittadino del Gambia, residente in città ma senza fissa dimora, classe 1994, con numerosi precedenti penali. Pertanto l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail