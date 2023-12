Cagliari, tribuna da 200 posti e punto di ristoro: nuovo look per il campo della Sigma

Una tribuna da 200 spettatori e un campo nuovo di zecca. La “S.S.D. Sigma Calcio Cagliari 1979” propone di realizzare con la formula della “Finanza di Progetto” la riqualificazione del terreno di gioco (calcio a 11) “Tonino Aramu”: il piano ha già l’ok della commissione Lavori pubblici e domani arriverà in consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Oggi il campo di calcio del rione Fonsarda, realizzato in erba artificiale nei primi anni 2000 si presenta completamente deteriorato e usurato. Col nuovo progetto è previsto il rifacimento della pavimentazione in erba sintetica di ultima generazione e l’adeguamento delle dimensioni: che saranno quelle minime richieste per disputare partite dei Campionati Dilettanti, fino alla categoria dell’Eccellenza Regionale.

Previsto anche l’ampliamento, attraverso la realizzazione di nuove strutture in cemento armato, del blocco spogliatoi a servizio del campo di calcio, compresi gli spogliatoi per gli arbitri e realizzazione di nuovi servizi igienici da destinare anche agli spettatori. Sì alla realizzazione al piano primo di locali da destinare agli uffici della società sportiva oltre a un punto di ristoro dotato di servizi igienici, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione ad alto rendimento energetico. Infine la realizzazione di 2 nuovi campi di calcio a 5 in erba sintetica in sostituzione dei campi polivalenti (basket e volley) di via Monsignor della Casa con annesso box prefabbricato da adibire a spogliatoio e dotato di servizi igienici e docce.

Il “Piano economico-finanziario” prevede una durata della concessione di 30 anni. I ricavi derivano esclusivamente dall’affitto dei campi sportivi, ipotizzando un’operatività di circa 300 giorni all’anno. La società prevede di far ricorso al mutuo dell’Istituto di Credito Sportivo, che finanzia la realizzazione di impianti sportivi fino all’importo di 750 mila euro da restituire in 15 anni.

Lo “Schema di convenzione” prevede che il Comune di Cagliari non riconoscerà alcun contributo sull’investimento ma alla scadenza del termine fissato per la durata della Concessione, l’impianto sportivo realizzato dal concessionario, con i relativi impianti ed accessori, compresi gli arredi, passerà nella piena ed esclusiva proprietà del Comune di Cagliari, in ottimo stato di manutenzione. Lo “Schema di convenzione” prevede inoltre che il concessionario dovrà mettere a disposizione dell’amministrazione comunale la struttura in orari che non incidano sui ricavi previsti dal Piano finanziario stesso, mattutini o pomeridiani, per almeno cinque ore settimanali ad uso gratuito, ovvero con le modalità concordate con l’amministrazione. Il canone di concessione annuale viene determinato inizialmente nella misura di 21 mila e 700 euro e verrà aggiornato automaticamente in relazione alla intervenuta variazione dell’indice ISTAT.