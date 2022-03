Attentato invendiario in via Turbigo: intervento dei vigili del fuoco

CAGLIARI. Tre auto e uno scooter in fiamme in via Turbigo a Is Mirrionis, presumibilmente per l’ennesimo atto incendiario da parte di ignoti che combattono la noia con la diavolina e l’accendino. Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, due squadre di pronto intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenute alla 1 della notte per due roghi differenti alla stessa ora e nella stessa strada.

Gli operatori giunti sul posto con un'APS e un'autobotte hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento alle strutture abitative della publica via e ad altri veicoli in sosta. Danni anche alle facciate dell’ abitazioni attigue. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle aree coinvolte e avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Sul posto presenti anche le forze di polizia per accertamenti di loro competenza.(l.on)