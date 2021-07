Cagliari, tre ragazzi picchiati e rapinati dal branco in via Roma e al Poetto

I tre giovani aggrediti nei due distinti episodi hanno riportato ferite lievi e sono andati al pronto soccorso

Altra aggressione con rapina di una catenina all’1,30 sul Lungomare del Golfo, in territorio di Quartu, davanti allo stabilimento balneare Alta Marea. Alcuni giovani origine nordafricana hanno aggredito un 17enne cagliaritano e, dopo averlo minacciato, gli hanno strappato dal collo una catenina d’oro, portandosi via anche il cellulare e una decina di euro. All’arrivo delle pattuglie dei carabinieri, gli aggressori avevano già tagliato la corda. Il ragazzino aggredito è stato accompagnato in ospedale per cure mediche.

CAGLIARI. Due aggressioni con rapina la scorsa notte in città da parte del branco, protagonisti giovani della movida. Tre delle vittime hanno dovuto ricorrere anche alle cure mediche. Il primo episodio è accaduto intorno alle 23 all’angolo fra via Roma e Largo Carlo Felice dove un gruppetto di otto ragazzini, descritti fra i 16 e 18 anni, ha aggredito due ragazzi e dopo averli colpiti con pugni e calci li hanno derubati di orologi, catenine e carte di credito. Sul posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri, ma dei malviventi baby nessuna traccia. Uno sarebbe però stato riconosciuto e si attendono sviluppi a breve. I due ragazzi aggrediti hanno dovuto ricorrere alle cure mediche nel pronto soccorso del Policlinico.

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a