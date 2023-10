Paura stamattina nel rione cagliaritano di Stampace. Poco dopo le 8, in via Ospedale, un operatore ecologico della ditta Econord, la società che assieme alla De Vizia gestisce il servizio di Igiene urbana in città) è stato travolto del proprio porter della nettezza urbana. L’uomo ha riportato doversi traumi e attualmente si trova ricoverato in ospedale: la prognosi, al momento, rimane riservata.