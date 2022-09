Cagliari, travolto da uno scooter in via Dante: 41enne in codice rosso

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri in via Dante, nelle vicinanze del capolinea della metropolitana di superficie.

Uno scooter 125, condotto da un 40enne residente a Cagliari, ha investito un pedone che stava attraversando la carreggiata.

Il pedone, un cagliaritano di 41 anni, dopo l’impatto ha battuto violentemente il capo sull’asfalto ed è stato prontamente soccorso dal conducente dello scooter.

Il personale del 118, immediatamente allertato, dopo le prime cure sul posto ha trasportava il ferito presso il Pronto Soccorso del Brotzu in codice rosso. L’uomo è stato ricoverato presso il reparto di neurochirurgia dello stesso nosocomio con prognosi riservata.

Il personale della Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Cagliari, eseguiti i rilievi di rito, è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.