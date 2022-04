Era appena uscita dal cimitero di San Michele dove aveva assistito alla celebrazione del funerale del papà di uno dei bimbi della sua scuola, quando è stata travolta da un’auto sulle strisce pedonali. È morta così suor Giuseppina Derudas, 78 anni, religiosa delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, direttrice della scuola materna della Medaglia Miracolosa nel rione di San Michele dove era conosciutissima per la sua saggezza e le sue capacità. Il dramma è avvenuto verso le 17:30: suor Giuseppina stava attraversando in via Puglie quando è stata centrata da un quarantaduenne al volante di un’auto, una Mazda, in arrivo dalla rotonda di piazza dei Castellani. Il giovane si è subito fermato e ha prestato soccorso all’anziana. Dopo pochi minuti è arrivata un’ambulanza del 118, che ha trasportato la suora, in codice rosso, al Brotzu. Dopo pochi minuti, però, il suo cuore ha cessato di battere. Sul posto è intervenuta anche la polizia Locale, per eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti del caso.

Suor Giuseppina Derudas era un’istituzione nel rione di San Michele. Nella scuola materna di piazza Medaglia Miracolosa era, da anni, la Figlia della Carità di riferimento dell’istituto. È stata lei, anche nei due anni difficili del Covid, a tenere i rapporti con l’amministrazione comunale e l’Ats quando c’è stata la necessità di chiudere la scuola dopo alcuni casi di contagio. Sempre attiva e operativa per garantire la serenità agli alunni, ai maestri e ai genitori, con affianco la responsabile, suor Rina Prevosto. Che è naturalmente sotto choc e affranta, insieme a tutte le consorelle della settantottenne che hanno appreso la tremenda notizia nella casa provinciale di via dei Falconi.

Ha collaborato Paolo Rapeanu

