Giunto in area, l’elicottero della Guardia Costiera ha intercettato i passeggeri e, giunto sulla sua verticale, ha proceduto al recupero e all’evacuazione medica del bambino, per poi dirigersi verso l’ospedale Brotzu e affidarlo alle cure del personale medico, mentre la nave da crociera è stata autorizzata a riprendere la navigazione verso il porto di destinazione.

Considerata la gravità dell’emergenza e la necessità di un’evacuazione medica immediata, è stato disposto l’impiego di un elicottero della quarta Sezione Guardia Costiera di Decimomannu, velivolo specializzato in attività di ricerca in mare, dotato di sofisticate apparecchiature che ne consentono l’appontaggio o il recupero in verticale dalle unità navali, mentre nel frattempo alla “Msc Bellissima” è stato disposto di dirigere verso la Sardegna per ridurre ulteriormente i tempi d’intervento.

L’operazione ha avuto inizio quando la sala operativa della Guardia Costiera di Cagliari ha ricevuto segnalazione da parte della nave da crociera “Msc Bellissima”, proveniente da Napoli e diretta a Valencia, in navigazione a circa 40 miglia nautiche ad ovest di Sant’Antioco, ha richiesto immediata assistenza per un passeggero bambino che, a seguito di infortunio, ha riportato un trauma cranico.

