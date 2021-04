Cagliari, tranciate le radici di un albero in viale Trieste: “Fatte a pezzi senza autorizzazione”

È per questo che ho scritto a chi di dovere. Ed ho appena saputo che, l’Assessorato al verde pubblico del Comune, non ha autorizzato nessuno ad attuare una simile operazione.

Domanda: sarà un ennesimo albero a interessare, un domani, la pubblica sicurezza, e dunque a far sborsare soldi extra per la sua cura e il suo sostegno?

“Perché quel che è appena accaduto a Cagliari, con i mezzi meccanici che, manovrati da operai (non comunali…), hanno tranciato le radici di un grande albero mi lascia molto perplesso. Certo che non potevano usare il bisturi, per un cavo elettrico o un tubo che sia ma, magari, qualche accorgimento in più o maggiore delicatezza.

