Cagliari, traffico infernale in piazza Matteotti per le tribune di Sant’Efisio: “Bloccati da mezz’ora”

Il grande caos arriva in via Roma e piazza Matteotti a Cagliari. Nel primo giorno non festivo con la rivoluzione del traffico per le tribune di Sant’Efisio, con il divieto di transito in via Roma, dal largo Carlo Felice in direzione via Sassari sino alla sera del 28 aprile, con lo stesso divieto 15,00 del primo maggio sino alle pomeriggio del 4 maggio, e con la riduzione della carreggiata in via Roma, con divieto di sosta su entrambi i lati valido sino alle quindici del 4 maggio, il traffico va letteralmente in tilt. Code, lunghissime, nella stessa piazza Matteotti, con auto e pullman costretti a rallentare e fermarsi per poter fare fronte ai nuovi sensi di marcia. Impossibile sperare di uscire o entrare in pieno centro città in meno di mezz’ora. Il caos inizia dal Largo Carlo Felice, e una decina di agenti della polizia Locale fanno il possibile per limitare i disagi ed evitare ingorghi. Ma è impossibile. “Eccoci qui, in piazza Matteotti. Impossibile muoversi prima di mezz’ora”, scrive Sabrina, una nostra lettrice, che ha spedito le foto delle lunghe file di auto, moto e bus.

Fonte: Casteddu on line