Cagliari, tra via Serbariu e via Sirai una discarica abusiva di siringhe

Tra via Serbariu e via Sirai una discarica abusiva di siringhe: nonostante la bonifica e la recentissima installazione di una recinzione per impedire l’uso dei terreni c’è chi raggiunge la recinzione e come se niente fosse fa uso di sostanze stupefacenti. A due passi da un asilo, le immagini pubblicate dal consigliere Marcello Polastri non lasciano spazio all’immaginazione: eloquenti più che mai mostrano il degrado, la “profonda tristezza. Ma anche voglia di reagire. Come proposi tempo fa, credo nella creazione di un’area verde recintata e controllata, ancor meglio dotata di giochi e attrezzi per salutari attività per questo quartiere che attende risposte”. Il caso, evidentemente, “andrà nuovamente riportato e opportunamente illustrato nelle sedi preposte”.