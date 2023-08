Cagliari, tra la polvere del cantiere addio all'unico storico chiosco di viale Buoncammino (VIDEO)

È iniziata la settimana dell’addio agli storici chioschi di viale Buoncammino a Cagliari. Addio all’unico storico chiosco posizionato nella seconda parte del lungo viale, tra via Anfiteatro e piazza D’Armi. Il “Ristoro del Colle”, aperto a inizi anni 80, tra pochi giorni non ci sarà più. Dall’alba sono iniziate le operazioni di svuotamento: via gli arredi interni, le scorte di bottiglie e di macchinari che, per decenni, hanno garantito un servizio ai cagliaritani e ai turisti. Un furgone è stato riempito sino all’orlo, le operazioni andranno avanti anche domani e già mercoledì, salvo miracoli dell’ultimo secondo, il baretto sarà totalmente abbattuto. Gli altri tre sono già vuoti e deserti da tempo e, anche per loro, si attende l’arrivo delle ruspe. Negli ultimissimi giorni non c’è stato nessun cambio di passo da parte del Comune: tra situazioni di abusivismo e canoni del suolo pubblico non pagati, è arrivata la pietra tombale dei lavori per il nuovo viale.

Così è iniziato il “requiem” per l’unico chiosco che, sino a pochi mesi fa, era ancora operativo e che nei decenni ha sfamato tantissimi clienti, tra piatti di spaghetti e bistecche ai ferri. Solo a lavori del viale Buoncammino ultimati arriveranno i nuovi bandi per ricostruire, in maniera totalmente differente, i baretti.