Cagliari, torna la Festa del cioccolato nel Corso: per la prima volta durerà 4 giorni

Torna la Festa del cioccolato. Come da tradizione l’evento si svolgerà nel corso Vittorio Emanuele II. Ma c’è una novità, l’edizione del 2023 durerà 4 giorni. Un esperimento: il Comune dovrà valutare l’impatto nel centro di una manifestazione importante che animerà il cuore della città per 4 giorni di fila. La decisione è della giunta Truzzu che ha dovuto modificare il regolamento. La vecchia giunta Zedda aveva infatti stabilito che ciascun organizzatore potesse realizzare, complessivamente per il corso Vittorio Emanuele II, piazza Yenne e piazza Garibaldi, attività, manifestazioni, eventi, per non oltre dieci giornate complessive all’anno e per non oltre sei occasioni complessive per ciascun sito.

Tuttavia, l’esecutivo che attualmente governa la città, ha valutato che, a partire dal 2020, anche a causa dell’emergenza sanitaria, gli spazi pubblici sono stati spesso sottratti a eventi e manifestazioni in grado attrarre numerosi visitatori penalizzando così la promozione turistica del territorio, ha deciso di cambiare marcia.

Ha così deciso di dire sì alla società che organizza la “Festa del cioccolato 2023” che ha chiesto una parziale deroga alle limitazioni per organizzare nel Corso Vittorio Emanuele II l’evento nel corso di 4 giorni, dal giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile 2023.