Nel ringraziare quanti di voi vorranno unirsi all’iniziativa, cogliamo l’occasione per rivolgervi, anche a nome dell’Amministrazione, i nostri più sentiti e cari auguri per un sereno e felice Natale.

Per esigenze legate al Covid, gli eventuali contributi delle scolaresche potranno essere raccolti direttamente presso gli istituti scolastici per essere poi ritirati dal Comune.

Quanti di voi vorranno, potranno partecipare all’iniziativa di solidarietà lasciando sotto l’albero generi alimentari per i bisognosi o un regalo per i bimbi meno fortunati.

Come gli anni precedenti, anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale ha voluto allestire nel cortile del Palazzo comunale l’ Albero di Natale per tutta la comunità quale simbolo di unione, condivisione e fratellanza.

Non ci dobbiamo però dimenticare delle persone meno fortunate. Non dobbiamo dimenticare che ci sono tante famiglie, tanti bambini che per motivi diversi saranno costretti a trascorrere il Natale in solitudine o in situazioni di sofferenza o di difficoltà economica.

Quest’anno, infatti, per fortuna, pur nel rispetto delle misure imposte dall’emergenza covid, ci si potrà riunire e sarà possibile condividere con le persone che amiamo la Festa più sentita dell’anno. E forse, proprio per questo, il Natale ci sembrerà ancora più bello.

Un albero, è l’invito del primo cittadino, che vuole essere un simbolo di augurio per tutta la città in questo difficile momento.

