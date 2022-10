Cagliari, topi e macerie nel multipiano sbarrato in via Caprera: “Ci rivolgeremo alla procura”

Sbarrati da quindici anni, con una gara per le manutenzioni da rifare da zero. Le condizioni del multipiano di via Caprera a Cagliari farebbero imbestialire chiunque, figurarsi i residenti di Stampace, i primi che potrebbero fruire di 400 posti auto in una zona dove la fame di parcheggi è tantissima. E la struttura mostra i primi segni critici dell’abbandono e dell’incuria. Spazzatura ammassata e pezzi di cemento accatastati vicino all’ingresso sono due pessime cartoline, che portano Adolfo Costa, presidente del comitato di abitanti stampacini a scrivere al Comune, per l’esattezza all’ufficio protocollo: “Le foto testimoniano lo stato di degrado del parcheggio, con topi famelici che si aggirano nello stabile e non temono più la presenza umana, anzi è l’esatto contrario. A tutto questo aggiungiamo lo sgomento della collettività che deve assistere inerme alla distruzione di un parcheggio enorme che sarebbe linfa vitale per tutti e che invece è una enorme discarica a cielo aperto”.

La rabbia è tanta: “Vi invitiamo a prendere gli opportuni provvedimenti per la tutela della salute pubblica. Il prossimo passo sarà quello di rivolgersi alla procura della Repubblica”.