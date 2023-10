Cagliari, tifosi in delirio dopo la rimonta col Frosinone: ore di attesa ai cancelli per salutare i rossoblù

Bagno di folla a fine partita per gli uomini di Mister Ranieri: tifosi in delirio e ore di attesa fuori dai cancelli per salutare i giocatori protagonisti dell’eroica impresa alla Unipol Domus. “Abbiamo fatto la storia della seria A”: esultano così centinaia di fan che sino alle 16 sono rimasti assiepati fuori dallo stadio per acclamare la squadra del Cagliari Calcio. Con smartphone in mano, foto e video di rito per immortalare i “campioni del brivido”: “È stato bellissimo, quattro goal a fine partita, un’emozione incredibile” racconta Alessandra Piga di Selargius. Un match che sino al 70° minuto raccontava di una giornata da dimenticare e invece, come ben ha già insegnato la squadra di Ranieri, non è mai da escludere la rimonta e il sorpasso all’ultimo minuto di gioco. E così è stato anche ieri pomeriggio contro il Frosinone: dopo la conquista della serie A, un’altra strepitosa emozione per i tifosi rossoblù che hanno esultato a gran voce sino alla partenza dei loro beniamini dallo stadio cagliaritano.