Cagliari, terrore nel Corso: fugge contromano con un furgone rubato, sfiora i passanti e distrugge 3 auto

Ruba un furgone. Inseguito dalla polizia fugge contromano nel centro storico della città, distrugge le auto parcheggiate in sosta e sfiora una donna in carrozzella. Terrore ieri pomeriggio a Stampace, dove ormai i sempre più spesso i residenti, pesantemente dai conti coi problemi legati alla malamovida, devono fare i conti anche con quelli legati alla sicurezza.

L’episodio ieri pomeriggio, quando una volante della polizia si è lanciata all’inseguimento di un uomo (già individuato, si tratta di pregiudicato) alla guida di un furgone rubato. Il malvivente ha percorso via Carloforte contro mano, seminando il panico nella zona di Stampace e nel corso della fuga ha urtato, gravemente danneggiato alcune auto parcheggiate nel corso Vittorio Emanuele II (nel tratto tra via Caprera e via Tigellio) e, secondo alcune testimonianze, avrebbe anche sfiorato una donna in carrozzella. Il mezzo rubato è stato ritrovato e i poliziotti ora danno la caccia al malvivente che ha seminato il terrore nel Corso.

“Non ne possiamo più”, denuncia Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace, “abbiamo già chiesto un incontro al Prefetto. Vogliamo risposte concrete”.