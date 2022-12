Paura a Mulinu Becciu. Una bomba carta è esplosa la notte scorsa nella casa albergo di via Tiepolo, struttura comunale gestita da un gruppo di coop. La deflagrazione attorno alle 23 di ieri all’ultimo piano dell’edificio. Distrutto un gradino della scala del palazzo. “Solo danni modesti alle scale, ma nessuno è stato ferito”, spiega Viviana Lantini, assessore comunale alle Politiche sociali, “ovviamente nessuno sa chi sia l’autore”. Ignoto anche il movente. Gli abitanti della casa albergo sono terrorizzati. “Vogliamo sicurezza, qui vivono anche minori”, spiegano i condomini, che, per paura, chiedono l’anonimato, “siamo esseri umani e vorremmo maggiore tutela. Siamo grati per l’aiuto che ci è stato dato con l’assegnazione dell’alloggio. Ma non vogliamo rischiare la vita”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail