Ieri a Cagliari, al termine di alcuni accertamenti, i carabinieri della Stazione di Stampace hanno denunciato per tentato furto con strappo in concorso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un gambiano 29enne, noto alle forze dell’ordine, e un altro straniero non ancora identificato. Alle 3 circa, in via Is Mirrionis i due, dopo aver proposto l’acquisto di sostanze stupefacenti a una coppia di studenti, lei 21enne francese e lui 24enne olandese, hanno richiesto loro un piccolo aiuto economico. Approfittando poi di un attimo di distrazione degli studenti, hanno tentato di sottrarre loro un portafoglio e un telefono cellulare, senza riuscirvi, per poi darsi alla fuga. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia inviata dalla centrale operativa di via Nuoro. I militari intervenuti hanno rintracciato il gambiano che ancora si aggirava nelle vicinanze. Quest’ultimo, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 4,28 gr. di cocaina e di 0,51 gr. di marijuana. Tali sostanze verranno inviate al RIS di Cagliari per le analisi di laboratorio e poi distrutte con nulla osta dell’autorità giudiziaria.

