Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, recentemente potenziati per prevenire i reati che vengono perpetrati proprio durante i periodi di festività (come i furti in appartamento), gli Agenti della Squadra Volante hanno arrestato un uomo di 59 anni, colto in flagranza nel tentativo di rubare all’interno di un condominio di piazza Giovanni XXIII.

I comportamenti sospetti dell’uomo non sono passati inosservati ad alcuni condomini del palazzo, che hanno allertato la Polizia. Sul posto sono giunti immediatamente i poliziotti della Squadra Volante che hanno bloccato il malvivente mentre si dava alla fuga dalle scale interne del palazzo e senza che avesse avuto il tempo di appropriarsi della refurtiva.

Dal controllo operato sul posto sono stati rilevati evidenti segni di effrazione nella porta d’ingresso di un appartamento e come le stanze risultassero rovistate. Sono stati trovati inoltre gli strumenti da scasso, ben conosciuti e di facile reperibilità: due scalpelli a taglio, un lungo cacciavite e dei guanti utilizzati per evitare di lasciare impronte. Il 59enne, con alle spalle una lunga lista di precedenti per furti in abitazione e rapina, è stato tratto in arresto e accompagnato in Questura, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella mattinata odierna.

L'articolo Cagliari, tenta di svaligiare un appartamento in piazza Giovanni XXIII: pregiudicato in manette proviene da Casteddu On line.