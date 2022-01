Il ragazzo, un extracomunitario, è stato bloccato dai carabinieri e trovato in possesso di un coltello e di uno spray al peperoncino

CAGLIARI. Armato di coltello tenta di rapinare un giovane che stava parcheggiando l’auto in via Roma. È accaduto questa notte, il malvivente, un extracomunitario di 18 anni, è stato poi arrestato dai carabinieri. Nella zona parcheggi si è avvicinato a un giovane di 22 anni che stava parcheggiando la propria autovettura e, coltello in mano, ha tentato di sottrarre alcuni effetti personali dall’abitacolo. Gli amici del ventiduenne che erano con lui hanno reagito e poi contattato immediatamente il 112 che ha inviato sul posto due pattuglie del Radiomobile. Il rapinatore, datosi intanto alla fuga quando ha sentito il suono delle sirene, è stato raggiunto e arrestato. Perquisito, aveva oltre al coltello anche una bomboletta di spray al peperoncino. Lunedì sarà processato con giudizio direttissimo. (l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a