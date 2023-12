Cagliari, tenta di forzare lo sportello di un’auto in viale La Playa: denunciato.

Stanotte a Cagliari i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato per tentato furto aggravato un trentatreenne romeno, senza fissa dimora, operaio, già noto per precedenti. I militari sono intervenuti in viale La Playa su richiesta di una 44enne. La donna aveva segnalato che un uomo stava tentando di forzare l’apertura della sua auto, una Dacia Sandero. L’uomo è stato bloccato prima che riuscisse a completare l’opera. I militari lo hanno condotto in caserma, identificato e denunciato.