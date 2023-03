Cagliari, tensione in piazza del Carmine: bimbo di 7 anni strattonato da due stranieri

Tensione in piazza del Carmine. Due ragazzi stranieri hanno sollevato e strattonato un bimbo di 7 anni che giocava a pallone nella piazza all’uscita di scuola. E arriva la polizia.

Un pomeriggio ad alta tensione quello vissuto oggi nella grande piazza di Stampace. Il sito è frequentato dai bimbi che seguono le lezioni nelle scuole della zona. Uno di questo stava giocando a pallone con alcuni amici quando è stato sollevato e strattonato violentemente da due persone, due ragazzi stranieri asiatici che l’hanno poi adagiato in terra dopo l’intervento di alcuni adulti. “Mio figlio era terrorizzato”, racconta R. F., cagliaritana, “ha iniziato a urlare “mamma mamma mi vogliono prendere”. Ho anche raccolto la testimonianza di un’altra donna che garantisce sulla sincerità del racconto di mio figlio”. La madre del piccolo ha subito chiamato la polizia che è intervenuta poco dopo. Ha identificato i due stranieri, ma al momento non formalizzata nessuna querela che però potrebbe essere messa nero su bianco molto presto. Il piccolo non ha riportato alcun danno fisico, solo grande spavento. “Ai poliziotti che li hanno interrogati”, aggiunge R. F, “hanno detto che erano ubriachi e che comunque stavano scherzando e non volevano fare del male al bambino. Ma i poliziotti stessi mi hanno anche detto di essersi conto che quello che è successo è grave”.