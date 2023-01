Cagliari, tempi lunghissimi per i passaporti: “Sei mesi per il rilascio”

Tempi lunghissimi per i passaporti. Anche 6 mesi a Cagliari. E ora il caso arriva in Parlamento. Dal 4 aprile 2022 l’Ufficio Passaporti ha introdotto il sistema delle prenotazioni online per le domande di rilascio dei passaporti elettronici. “In alcuni casi, per esempio gli uffici di Quartu Sant’Elena, Carbonia e Iglesias, si tratta dell’unica ed esclusiva modalità attraverso cui presentare le domande”, denuncia Francesca Ghirra, deputata del gruppo Verdi Sinistra, che ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno per sapere come intenda intervenire per garantire ai cittadini la libertà di movimento e ripristinare tempi celeri per l’emissione dei passaporti, “tale innovazione avrebbe dovuto garantire agli utenti tempi precisi in cui formalizzare la richiesta e ottenere il documento”. In realtà si registrano attese lunghissime in molte realtà, a Cagliari, ad esempio, denuncia la Ghirra, “occorre aspettare oltre sei mesi solo per presentare la domanda; se si tratta di minori, poi, l’attesa è ancora più lunga.