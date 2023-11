Cagliari, tavolini abusivi e tv con video musicali in piazza Yenne: multa da oltre 8 mila euro al ristorante Zighiri

Musica all’esterno senza autorizzazione e 14 posti a sedere in più. Multa da oltre 8 mila euro al ristorante Zighiri di piazza Yenne. Il blitz della polizia municipale risale al 20 settembre scorso. Davanti al locale c’erano 43 sedie, 27 tavoli, 6 ombrelloni, 2 panche e 2 lavagnette pubblicitarie che occupavano 58,25 mq di suolo pubblico, in difformità rispetto alla concessione rilasciata che prevedeva 35,10 mq mediante l’impiego di 29 posti a sedere, 4 ombrelloni e 2 paratie.

Inoltre, senza autorizzazione, venivano utilizzati 2 impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora di brani musicali. Uno posizionato all’interno del locale, mentre il secondo posizionato all’esterno, nell’area data in concessione, diffondeva musica tramite l’impiego di una Tv appesa al tronco di un albero, sintonizzata su un canale di trasmissione di video musicali.

Gli uffici comunali del servizio Attività produttive avevano previsto un provvedimento che avrebbe sospeso per un mese al locale la possibilità di posizionare i tavolini in piazza Yenne. Ma la società ha optato per la conversione del provvedimento in sanzione. Il calcolo degli uffici ha fatto salire la multa a 8 mila 250 euro che la Zighiri srl dovrà pagare in 4 rate. La prima (da 2 mila e 250 euro) è già stata versata.