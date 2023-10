Cagliari, tavoli "mangiainpiedi" abusivi al Cavalluccio Marino: stop di sei giorni al camion bar "Baffo"

Stop di sei giorni a Baffo. Il noto locale del lungomare ko al Tar. I proprietari avevano contestato la sospensione della concessione di suolo pubblico (bloccando quindi di fatto l’attività) decisa dal Comune che aveva fatto scattare il provvedimento dopo il controllo eseguito della polizia locale del 20 aprile scorso verso le 11,15 in via Vulcano. Durante il blitz della polizia municipale era stata rilevata una eccedenza di 7 mq di suolo pubblico (con complessiva occupazione di 33,62 mq) rispetto alla concessione tramite l’impiego di “mangiainpiedi”, freezer a pozzo, bidoni di rifiuti, autobar e attrezzature varie. La ditta “Baffo S.a.s. di Pani Barbara” ha immediatamente provveduto alla rimozione degli arredi e bidoni e al pagamento della sanzione. È scattata quindi la sospensione della concessione di posteggio su area pubblica, con conseguente impossibilità di esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari, per la durata della sospensione, e cioè per 6 giorni dal 3 all’ 8 luglio 2023.

I titolari si sono rivolti a Tar contestando il provvedimento e affermando che i mangiainpiedi erano stati spostati da clienti in cerca di ombreggio e che pertanto non avrebbero dovuto essere considerati eccedenza. Hanno anche contestato il periodo delle giornate di chiusura assegnate (luglio per una violazione commessa ad aprile). Ma i giudici amministrativi hanno dato ragione al Comune. E ora gli uffici dell’assessorato alle Attività produttive fisseranno nuovamente la data per lo stop.