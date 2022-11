Cartacce, bottiglie, fazzoletti e bicchieri. Piazzale Marco Polo a Cagliari, oggi all’alba, era un letamaio, nel vero senso della parola. Un inno totale al degrado, a poche ore di distanza dalla fine dell’Halloween Sardinia Festival, la notte danzante organizzata da una società privata nel padiglione E della Fiera. Fuori, ad attendere i circa 4mila partecipanti, c’erano anche vari camion bar. Alla fine dell’evento, verso le 5, tutti sono usciti dai cancelli del piazzale, lasciando un tappeto di rifiuti. “In una città ben organizzata, si presuppone che l’area pubblica adiacente al luogo dove si svolge un evento che richiama migliaia di cittadini, sopratutto giovani, sia munito di cestini temporanei e la pulizia e relativi controlli avvengano ad evento concluso”, attacca Valerio Piga, referente dei Difensori della natura. “Invece a Cagliari il Comune non ha previsto tutto ciò e guardate in che condizioni è il piazzale Marco Polo, fronte Fiera. Evidentemente il sindaco Truzzu e la sua Giunta hanno difficoltà ad arrivarci. Mi scrivono e leggo che il problema si è verificato in quasi tutta la città”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail