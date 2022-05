Nella ricorrenza della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezza Luna rossa il Comitato regionale della Sardegna unitamente al Centro di Mobilitazione Sardegna del Corpo Militare Volontario e dell'Ispettorato regionale delle Infermiere Volontarie della CRI, organizza domenica 8 maggio presso il Polo Logistico di via dei Valenzani a Cagliari, alcune attività dimostrative.

Previsto il montaggio di un nucleo sanitario e la simulazione di una emergenza a seguito di un'esplosione, mentre dalle 11 alle 3 sarà data la possibilità alla popolazione di poter misurare i parametri vitali. Sarà inoltre possibile la somministrazione dei tamponi rapidi.

La giornata è inoltre caratterizzata dall'esposizione delle Bandiere della CRI presso i pubblici uffici, i comuni e le istituzioni. In alcuni centri saranno illuminati nella notte fra il 7 e 8 maggio alcuni monumenti con i colori della CRI. Diverse le attività divulgative dei Comitati territoriali: dimostrazioni di attività sanitarie salvavita e di disostruzione, misurazione di parametri vitali, disseminazione dei principi DIU per la popolazione e le scuole, esercitazione con unità cinofile.

La CRI sarda dal 5 maggio si arricchisce con l'istituzione ufficiale del nuovo comitato territoriale della Gallura, con sede a Padru e avente giurisdizione territoriale su 21 comuni del Nord Sardegna.

Fonte: Ansa Sardegna

